Лунный календарь – время завершать начатое

4 января – 23-й лунный день, третья четверть. Хирургические операции в это время имеют самый благоприятный исход. Любые раны заживают быстро и без осложнений.
Идеальное время для завершения начатых во время растущей Луны дел, но новых дел начинать не следует. Не пренебрегайте физическими упражнениями. Не тратьте нервы на сослуживцев и партнёров – пользы это сегодня не принесёт. На ревность и зависть отвечайте мудрой и доброй улыбкой.
Интернет-редакция
Взято отсюда.
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