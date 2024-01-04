Лунный календарь – время завершать начатое

4 января – 23-й лунный день, третья четверть. Хирургические операции в это время имеют самый благоприятный исход. Любые раны заживают быстро и без осложнений.

Идеальное время для завершения начатых во время растущей Луны дел, но новых дел начинать не следует. Не пренебрегайте физическими упражнениями. Не тратьте нервы на сослуживцев и партнёров – пользы это сегодня не принесёт. На ревность и зависть отвечайте мудрой и доброй улыбкой.

Интернет-редакция

Взято отсюда.

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