Лунный календарь – удача на стороне аккуратных и ответственных

17 января – 7-й лунный день, растущая луна. В этот день не рекомендуется лечить связки, лёгкие, трахею и бронхи.

Возникшие накануне идеи могут получить весомую поддержку со стороны других людей – близких родственников, коллег или даже нечаянных знакомых. Главное – составляйте подробные планы и не пускайте дела на самотёк. При условии высокого уровня самоорганизованности, внимательности и ответственного отношения к сказанным словам – этот день будет плодотворным для деловой активности. Луна в Овне просто толкает под руку, призывая принимать опрометчивые решения. Но удача на стороне тех, кто следует планам и проявляет выдержку.

Интернет-редакция

Взято отсюда.

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