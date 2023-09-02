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Любит путешествовать и учится в АлтГУ. Кто победил в конкурсе “Мисс Барнаул – 2023”

ГОРНЯК2201 mins

Самую красивую девушку краевой столицы выбрали во время празднования Дня города

Регина Русских / Фото: vk.com/russkikhr

20-летняя Регина Русских, завоевавшая во время празднования Дня города титул “Мисс Барнаул – 2023”, любит путешествовать по живописным местам и учится в Алтайском государственном университете. 

“Люблю путешествовать по живописным местам. Чтобы в памяти как можно дольше оставались ценные моменты жизни”, – рассказывала о себе Регина.

Так, в августе девушка побывала на Байкале и поделилась фотографиями с отдыха на своей странице во “ВКонтакте”.

О победительнице также известно, что она учится в юридическом институте АлтГУ и, судя по подпискам, активно следит за жизнью вуза, а еще интересуется местными новостями, юмором и уходом за собой.

Новая “Мисс Барнаул” периодически выкладывает в свой профиль и фото – вот некоторые из них:

Регина Русских / Фото: vk.com/russkikhr

А вот так Регина выглядела на самом конкурсе (у нее красная лента):

“Мисс Барнаул – 2023” / Фото: amic.ru

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