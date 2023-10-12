Людей эвакуировали из барнаульского ТЦ из-за ложной сигнализации

На месте работали пожарные

Кадр из видео

Посетителей эвакуировали из торгового центра “Район”. Об этом рассказали подписчики сообщества “Инцидент Барнаул”.

В здании сработала пожарная сигнализация. Люди самостоятельно пошли к выходу, сотрудники также покинули рабочие места.

На месте работали пожарные. По предварительным данным, возгорания не обнаружено.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в Барнауле эвакуировали людей из гостиницы “Турист”.

город Горняк



Источник