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Людей эвакуировали из гостиницы “Турист” в Барнауле из-за пожара

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Возгорание произошло в подвальном помещении

Фото: pxhere.com

Пожар произошел накануне в барнаульской гостинице “Турист”. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

На момент прибытия пожарных в подвале произошло задымление. Из здания на проспекте Красноармейском эвакуировали 45 человек. Пострадавших нет.

Оказалось, что в подвале загорелось напольное покрытие. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

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