Людей спасли при пожаре в рубцовской пятиэтажке

Возможная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем
Фото: t.me/mchs_altkray
Людей спасли при пожаре в Рубцовске. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже пятиэтажки. К моменту приезда пожарных дым распространялся по другим квартирам.
“В ходе работы бойцы спасли двух человек, самостоятельно покинули опасную зону еще трое”, – сказано в сообщении.
Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Горели мебель и личные вещи жильцов.
Предположительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.
город Горняк
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