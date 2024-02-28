Мадрид с первого дня знал о том, что Кузьминов скрывается в Испании

По информации испанских СМИ, смерть пилота частично обусловлена чередой ошибок со стороны государства

Власти Испании с первого дня знали о присутствии в стране Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, стал причиной гобели двух членов экипажа и, как предполагается, был обнаружен мертвым 13 февраля в провинции Аликанте, сообщает ТАСС со ссылкой на испанскую газету El Mundo.

Ранее министр обороны королевства Маргарите Роблес выступала с официальными заявлениями, что Мадрид не был в курсе того, что Кузьминов скрывался в стране с подложными документами. Однако издание утверждает, что смерть пилота частично обусловлена серией ошибок со стороны Испании.

“Мадрид знал с первого дня о присутствии пилота”, – заявил источник газеты.

Сообщается, что Кузьминов “наделал много шума с деньгами”, которые были у него в распоряжении.

19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило смерть Кузьминова в Вильяхойосе, где проживает значительная диаспора из России и с Украины. Об этом рассказали источники, знакомые с расследованием. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины. При этом власти пиренейского королевства пока официально не подтверждают, что умершим является Кузьминов.

В пресс-службе провинциальной гражданской гвардии сообщали, что правоохранительные органы расследуют предположительное убийство 33-летнего гражданина Украины в автономном сообществе Валенсия. Стражи порядка не исключили, что документы, найденные у мужчины, были фальшивыми.

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Взято отсюда