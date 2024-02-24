Магазин сгорел в алтайском райцентре

Еще один пожар потушили 24 февраля в Барнауле. В обоих случаях возгорания связаны с печным оборудованием

Пожарные / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае 24 февраля сгорел магазин смешанных товаров в райцентре Бурлинского района, сообщили в МЧС региона.

“Пожар ликвидировали на площади 100 кв. м. Пострадавших нет”, – рассказали в ведомстве.

Также на аналогичной площади сегодня потушили возгорание частных бань и надворных построек по улице Речной, 2, в Барнауле.

Как подчеркнули спасатели, оба инцидента связаны с неисправностью или неправильным использованием печного оборудования.

Всего с 19 по 24 февраля в крае произошло 87 пожаров, 37 из них – из-за печей.

Горняк22



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