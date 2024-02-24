реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Магазин сгорел в алтайском райцентре

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Еще один пожар потушили 24 февраля в Барнауле. В обоих случаях возгорания связаны с печным оборудованием

Магазин сгорел в алтайском райцентре

Пожарные / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае 24 февраля сгорел магазин смешанных товаров в райцентре Бурлинского района, сообщили в МЧС региона.

“Пожар ликвидировали на площади 100 кв. м. Пострадавших нет”, – рассказали в ведомстве.

Также на аналогичной площади сегодня потушили возгорание частных бань и надворных построек по улице Речной, 2, в Барнауле.

Как подчеркнули спасатели, оба инцидента связаны с неисправностью или неправильным использованием печного оборудования.

Всего с 19 по 24 февраля в крае произошло 87 пожаров, 37 из них – из-за печей.

Горняк22

Источник

горняк22 телеграм

Берег Телецкого озера к концу февраля покрылся льдом. Видео

Февраль в Горном Алтае оказался весьма морозным. На протяжении всего…

Узнать больше
Решаются даже пенсионеры! Какие татуировки делают пары

Решаются даже пенсионеры! Какие татуировки делают пары

Истории супругов, которые набили одинаковые рисунки во имя любви 25…

Узнать больше
«Мальчик, водочки нам принеси». А вы сможете пройти сложный тест по цитатам из «Брата» и «Брата-2»?

«Мальчик, водочки нам принеси». А вы сможете пройти сложный тест по цитатам из «Брата» и «Брата-2»?

Публикуем его в день рождения режиссера Алексея Балабанова 25 февраля…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp