реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Магазин строительных материалов сгорел на Алтае

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

С огнем пожарные боролись всю ночь

Магазин строительных материалов сгорел на Алтае

Пожар в селе Кош-Агач / Фото: МЧС Республики Алтай

В селе Кош-Агач Республики Алтай сгорел двухэтажный магазин строительных материалов. С огнем боролись несколько часов.

Как сообщили в МЧС региона, здание полыхало по всей площади – это 196 квадратных метров. На месте работали 15 огнеборцев на 4 пожарных машинах.

21 марта в 01:49 пожар был локализован, а о полной ликвидации объявили только в 06:10: тушение осложнялось его высокой интенсивностью.

Что стало причиной возгорания и есть ли раненые, в ведомстве не уточнили.

Горняк22

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Запретили оставлять детей с бабушками и дедушками: в Чувашии…

Власти объяснили, почему требования истолковали неправильно В Чувашии разгорелся нешуточный…

«Помогите, мой ребенок пропал!»: жительница Дальнего Востока изменила жизнь…

Отделение Национального центра в Хабаровске набирает волонтеров Волонтеры готовы выходить…

На Алтае мужчина зарезал беременную сожительницу прямо на глазах…

В новогоднюю ночь житель алтайского села воткнул нож в живот…

Психолог онкодиспансера рассказала, как с помощью ручки или пуговицы…

Психолог Алтайского онкологического диспансера Алла Лобанова рассказала, что такое эмоциональные…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp