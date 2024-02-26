Магазин у дома. Алтайский производитель мяса и колбас рассказал о качестве и трендах

Гендиректор Группы компаний “МитПром” прогнозирует серьезное изменение рынка в регионе

Владимир Воркин / Фото предоставлено компанией “МитПром”

В последние несколько лет на розничный рынок Барнаула стали возвращаться мелкоформатные торговые точки – пекарни, мясные и молочные отделы. Одно из последних открытий – сеть магазинов мясной продукции “Тальменыч”. Собственную глубокую переработку под этим брендом запустило тальменское предприятие “МитПром” – один из ведущих производителей свинины в Алтайском крае. О перспективах развития специализированных магазинов и планах Группы компаний “МитПром” amic.ru рассказал генеральный директор Владимир Воркин.

“Потребитель изменит свое пищевое поведение”

– Владимир Михайлович, не могу не начать разговор с анализа рынка. Ожидать ли потребителям региона изменений цен на мясо и мясную продукцию в ближайшее время?

– Перед Пасхой мы традиционного ждем снижения цены, потому что падает спрос. Перед майскими праздниками – повышения. Все как обычно. Но глобальных изменений быть не должно. Цена на мясо зависит от стоимости зерна и его количества, здесь пока все ровно.

Ситуация с мясом в стране хорошая, мяса много. И это, кстати, не очень выгодно для производителей.

– Потому что объем предложения снижает цену?

– И поэтому, и из-за политики розничных сетей. Сети – это как бы государство в государстве, здесь свои законы, своя стратегия. На полки крупных магазинов крайне сложно зайти на справедливых условиях. Поэтому некоторые производители, в том числе и “МитПром”, пошли по новому пути – это объединение переработчиков и производителей в кооперации и создание магазинов у дома. То, что не позволит сетям управлять производством.

Но формат “магазин у дома” – это не только ответ сетям. Это еще и серьезное развитие самого производства. “МитПром” – предприятие полного круга: выращиваем зерно, кормим им своих животных, перерабатываем мясо и продаем на полке готовый продукт.

Это хороший, качественный продукт. И за счет полного цикла мы можем предложить цену ниже, чем у некоторых компаний. Развитие магазинов небольшого формата всегда ведет к снижению цены.

– А насколько высока конкуренция?

– Я не считаю другие компании конкурентами, они коллеги и партнеры. Мы обмениваемся информацией, ездим друг к другу на производство.

На рынке несколько крупных компаний такого формата, большой выбор мяса, колбас в сетях. Но покупатели есть у всех.

Магазин "Тальменыч" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– Сколько у вас розничных магазинов? И планируете ли расширение?

– Под брендом “Тальменыч” семь магазинов: три – в Барнауле, два – в Тальменке, по одному – в Новоалтайске и Среднесибирском. В глобальных планах открыть в районе 100 точек.

– Очевидно, что для вас “магазин у дома” – перспективное направление.

– Конечно. Я вообще уверен, что рано или поздно потребитель изменит свое пищевое поведение. Нам же не надо 50 видов молока, которые стоят на полке в сети. Нам надо одно хорошее трех видов жирности.

Когда-нибудь мы придем к формату, что в одном магазине у дома будет молоко, мясо, хлеб одного производителя. Всего-то 35 “квадратов” и один продавец, соответственно, и издержки другие. Ведь за счет чего выживает супермаркет? За счет большого проходящего объема и спонтанных покупок. Помните времена, когда в магазинах были бесплатные пакеты, потом враз они подорожали, и теперь всегда платные. И большой супермаркет прилично получает от продажи пакетов.

А магазин у дома – небольшая линейка, но именно того, что человеку нужно, и хорошего качества. Производителю проще общаться с покупателем, понимать, что нравится, а что не так.

Либо несколько производителей будут объединяться, и сейчас таких примеров уже много, когда рядом мясной и булочная. Эти небольшие форматы обязательно выдавят остальные.

Изменится и структура питания, люди будут переходить на продукты высокой степени готовности.

– То есть будущее еще и за полуфабрикатами?

– С современным ритмом жизни – да. Представьте даже себя. Идете с работы, зашли в магазин, купили продукты, надо все помыть, почистить, замариновать. А так купили свежее мясо с маринадом в вакууме, резаные овощи – положили в духовку и ужин готов. И на себя время есть, и на семью.

“Лучший способ оценить нашу продукцию – попробовать”

– Вы продаете и мясо, и полуфабрикаты, на что больше спрос?

– Спрос есть на все, свинины в любом виде мы продаем очень много. Но в целом жители небольших городов, таких как Барнаул, больше покупают мясо. Жители более крупных, как Новосибирск, – сосиски и колбасу. Опять же из-за более динамичного ритма жизни, но и алтайская столица к этому подходит.

– Владимир Михайлович, мне как потребителю не так важно, где купить колбасу. Важнее, чтобы она была вкусной. Иногда надо прям поискать.

– Уровень качества – тоже показатель развития рынка. Для маленьких магазинов качество – одна из основ успешной торговли.

90% нашей колбасы – это мясо. Остальное – специи и все остальное по рецептуре ГОСТа. По цене все очень доступно, кое-что дешевле, чем у многих конкурентов.

Мы все делаем как по-домашнему. На предприятии реально сидят женщины и лепят пельмени. Да, мы могли бы купить автоматы. Но экономически то на то и выходит. А так мы занятость поддерживаем и пельмени как домашние. Мы немного производим, зато вкусно. Там настоящее мясо, крупномолотый фарш, и все видно.

Когда все делать правильно, по технологии, это не так все дорого. И к этому мы хотим приучить покупателей. Мы производим ГОСТовскую колбасу по вполне доступным ценам. Более того, у нас даже есть запас доходности, чтобы держать качество.

И мы готовы это рассказывать и показывать, что цена честная, а качество – хорошее. А со временем придем к тому, что вынесем за стекло приготовление некоторых продуктов. Например, сосиски, которые скрутят при тебе.

Хотя, конечно, стоит помнить о невысокой покупательной способности региона. У нас сложно продавать дорогой товар. И поэтому многие производители производят дешевую колбасу второй и третьей категории.

Но и дорогая не всегда хорошая. Я активно дегустирую товары других производителей. Иногда берешь колбасу, которая стоит под тысячу рублей за килограмм, а ее даже мои собаки не едят.

– А вашу едят?

– Абсолютно всю: от сосисок до “Краковской”. Потому что свою продукцию мы делаем из мяса.

Ассортимент магазина “Тальменыч” в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

“Китайский рынок ничего не изменит”

– Переход на полуфабрикаты это еще и переход на заморозку. А сейчас есть тренд на свежее, горячее, только что приготовленное, те же сосиски, которые когда-то при покупателе будут делать в “Тальменыче”. Как это будет сочетаться?

– Одно другому не мешает. Оба направления развиваются. Вы же, наверное, любите еще теплый хлеб из булочной. Но часто его пекут из теста глубокой заморозки. При соблюдении всех правил это никак не ухудшает качество и вкус.

И мы тоже начинаем работать с шоковой заморозкой. Тем более сейчас открывается экспортный рынок.

– Вы о Китае? Что это изменит для алтайского потребителя?

– Да ничего не изменит. У нас пищевые предпочтения разные. Китайцы любят субпродукты, это у них деликатес, а мы любим мясо. Даже наоборот, производители будут продавать дорого то, что здесь стоит дешево. Появится возможность балансировать с ценами и на внутреннем рынке.

Кроме того, экспорт стимулирует технологическое перевооружение и переход на более современные стандарты производства.

“А завтра еще и мороженое будем делать”

– Недавно вы приобрели ферму в Новосибирской области. Какие планы в молочном направлении?

– Да, мы купили предприятие в соседнем регионе. Поставляем свой продукт на молочные предприятия. В том числе производителю мороженого “Купино”.

Пока осматриваемся, осваиваемся, ездим по алтайским сыроварням и молочным предприятиям. Со временем запустим и свою переработку. И на полках магазинов появится наша сметана, молоко и мороженое.

Вообще мир молока – большой и очень интересный. Из базового качественного сырья можно сделать любой продукт. Некоторые производители готовы за молоком высшей категории приезжать за 300-400 километров. За таким, из которого можно делать детское питание, любой сыр европейского качества.

Молоко – хорошая тема, можно работать с любого объема: и тонну в сутки разливать, и 100 тонн. К тому же в последнее время усилился контроль со стороны государства за пальмовым маслом, произошло снижение объемов его использования, рынок начал меняться.

Несколько лет назад анализировали ситуацию, не за что было зацепиться, не на чем заработать на качественном производстве. Теперь ситуация меняется и перспективы отличные.

Сеть магазинов “Тальменыч” Барнаул: пр. Социалистический, 130; ул. Пролетарская, 128 (“Фермерский дворик”); Павловский тракт, 142Б; Доставка по Барнаулу по номеру 58-45-58; Новоалтайск: ул. Прудская, 40; Тальменка: Банковский переулок, 2Б (ТЦ “Аура”); ул. Колхозная, 1г; Среднесибирский: ул. Юбилейная, 3а.

ООО “Омега”

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