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Магия цифр: губернатор Алтайского края проголосовал на выборах президента. Фото

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Региональный руководитель пришел на избирательный участок утром в пятницу, 15 марта – в первый из трех дней проведения голосования

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в выборах президента России. Утром 15 марта глава региона пришел на избирательный участок, расположенный в корпусе педагогического университета на Социалистическом проспекте.

Во время своего визита на пункт для голосования Виктор Томенко пообщался с избирателями, высказался о важности участия граждан в выборах такого уровня.

“Участие в голосовании – это наша гражданская обязанность. Это возможность принять участие в определении будущего нашей страны”, – подчеркнул глава региона.

Примечательно, что при голосовании с использованием КОИБа губернатор Алтайского края оказался 22-м. Напомним, что в номенклатуре российских регионов Алтайский край как раз имеет 22-й номер.

Напомним, что впервые на выборах президента России пункты для голосования будут работать три дня – 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки открыты в этот период с 08.00 до 20.00.

Всего в крае будет работать около 1700 избирательных участков.

Взято отсюда

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