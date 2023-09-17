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Магнитная буря в ближайшие дни ударит по Алтайскому краю

ГОРНЯК2201 mins

Метеозависимых людей предупреждают о том, что им может прийтись не сладко

Фото: pxhere.com

19 сентября по Алтайскому краю ударит магнитная буря. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

Специалисты отметили, что колебания магнитосферы начнутся уже в первой половине дня, а к полудню их интенсивность составит пять баллов. После напряженность немного снизится, но к 18 часам снова вырастет до пяти баллов.

Напомним, что за сентябрь эксперты зафиксировали две магнитные бури, последняя из которых произошла 12 сентября. Балл у прошедших колебаний был слабым.

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