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Магнитные бури обрушатся на Землю в ближайшие дни

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В некоторых регионах можно будет увидеть северное сияние

Магнитные бури обрушатся на Землю в ближайшие дни

Фото: pxhere.com

В ближайшие дни на Землю обрушатся магнитные бури. Об этом сообщили эксперты Лаборатории солнечной астрономии.

Колебания станут заметны метеозависимым людям уже в первой половине дня 22 января. Особенно сильно буря будет ощущаться 23 января. Колебания начнут расти с полуночи и достигнут своего пика к шести часам утра. 

После этого активность на солнце постепенно пойдет на спад.

Отмечается, что в некоторых регионах в период колебаний жители смогут увидеть северное сияние.

новости горняк

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