Махинации и рокировки. На Алтае глава села присвоила земельный участок и не хотела уходить из администрации

На Алтае прокуратура пытается выгнать из администрации экс-главу с судимостью

Женщину-главу осудили за махинации с земельным участком

В Республике Алтай уже несколько лет кипят страсти в управлении села Чепош. Глава сельсовета вынуждена была покинуть пост по решению суда, но так просто уступать место женщина не планировала. Подробности этой истории в материале «КП» – Барнаул».

Махинации с землей

Главой муниципального образования «Чепошское сельское поселение» в течение долгих лет являлась Лидия Прадед. Но недавно она стала фигуранткой уголовного дела. Оказалось, что женщина, пользуясь своим положением, проводила махинации с земельными участками. Вовлечены в эту схемы были родственники женщины.

– От имени администрации сельского поселения заключила со своей родной сестрой договор купли-продажи находящегося в распоряжении районной администрации земельного участка площадью более 53 тыс. кв.м. рыночной стоимостью свыше 4 млн рублей, – сообщают в пресс-службе СУ СК по Республике Алтай.

И все бы ничего, но продан этот участок всего лишь за 12,6 тыс. рублей! А это нанесло ущерб району в особо крупном размере. По этому делу суд вынес решение в июле 2023 года. Лидия Прадед была признана виновной по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Ей присудили штраф в 200 тыс. рублей и на два года запретили занимать должности на госслужбе.

Администрация села Чепош

Еще один участок

Но оказалось, что эта махинация главы села с землей не единственная. В декабре 2014 женщина, пользуясь служебным положением, обратилась в администрацию с просьбой передать ей в аренду бесхозный участок в поселке Усть-Сема, умышлено скрыв информацию о расположенном там жилом доме. Договор аренды заключили на 5 лет.

– В апреле 2016 года обвиняемая с целью придания правомерного вида владению объектом недвижимости заключила договор перенайма с одним из близких родственников, после чего спустя 3 года, действуя по нотариальной доверенности, оформила право собственности на жилой дом, расположенный на данном земельном участке, в связи с чем впоследствии по заниженной цене выкупила его у районной администрации, оформив право собственности и на него, став фактическим владельцем недвижимого имущества, – сообщили в региональном Следкоме.

Ущерб од действий Лидии Прадед по этому делу оценили в 1 млн рублей. В конце февраля 2024 года дело было направлено в суд. Обвиняют женщину в совершении должностного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Рокировка

Параллельно с расследованием второго дела развился еще один сюжет в этой истории. Дело в том, что 8 февраля вступил в силу приговор в отношении Прадед по первому делу с махинацией землей. И оказалось, что за день до этого на работу в администрацию приняли юриста.

– На момент приема на работу данное лицо занимало должность директора коммерческой организации, также им не были предоставлены в полном объеме сведения и документы, необходимые при приеме на муниципальную службу, – сообщают в пресс-службе прокуратуры по Республике Алтай.

Как сообщает сайт НГА, зовут юриста Игорь Марчинскас. Он выходец из Новосибирска, являлся основателем нескольких компаний, часть из которых уже ликвидированы.

Именно нового юриста, который проработал без малого день, Лидия Прадед назначила исполняющим обязанности главы сельского поселения после своего ухода. Через некоторое время Марчинскас назначил на освободившуюся должность юриста – именно Лидию Прадед.

Но в прокуратуре на подобные ходы сразу обратили внимание и потребовали устранить нарушения, что в администрации села Чепош не сделали. В итоге ведомство направило в суд иск, в котором требует признать незаконным прием Марчинскаса на работу и о приеме на должность юриста Прадед.

– Также по иску 11 марта 2024 судом приняты меры предварительной защиты, связанные с запретом ответчикам совершать любые сделки по распоряжению муниципальным имуществом МО «Чепошское сельское поселение», а также действия по распоряжению денежными средствами местного бюджета, за отдельными исключениями, – сообщают в прокуратуре.

В Алтайском крае мошенники используют разные способы обмана

Взято отсюда

22.03.2024