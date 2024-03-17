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16 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, Андрей Луговой, заявил о том, что Великобритания создает плацдарм в Казахстане, что может привести к новым конфликтам и потере жизней людей. Пишет Новый День.

Как пояснил Луговой в своем телеграм-канале, Казахстан известен как одна из стран с самыми крупными запасами нефти и газа, а также с мировыми залежами редких ресурсов. На сегодняшний день, Казахстан занимает второе место в мире по запасам урана, а первое место по производству топливного урана. Именно поэтому Казахстан является привлекательным объектом для Великобритании, которая намеревается использовать его как базу для подчинения стран Центральной Азии. Единственное, что стоит на пути их агрессивных планов – это Россия.

Луговой подчеркнул, что действия миротворческих сил ОДКБ под руководством России предотвратили несколько попыток цветных революций в Казахстане, который Великобритания превратила в самый протестный регион Центральной Азии – за 3 года – 2 901 митинг.

По заявлению Лугового, Центральная Азия становится базой для формирования антироссийской политики со стороны Лондона, в рамках которой продвигается русофобия, переписывается история и разрушается традиционная культура. Британцы проникают в политику, экономику, образование и СМИ. Например, более 600 компаний в Казахстане имеют британское происхождение. Овладение англичанами Казахстаном приведет к новым протестам, жертвам и гражданским конфликтам, а также к дестабилизации всего региона Центральной Азии, что угрожает безопасности каждой из этих стран.

Фото: eurodom-vp.ru

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Автор: glavred

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