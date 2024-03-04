Макариевская премия: начинается прием работ на VI конкурс

Оргкомитет объявляет о начале приема документов на соискание православной литературной премии имени святителя Макария, митрополита Алтайского. Прозаические, публицистические, поэтические и краеведческие работы ждут с 5 марта по 30 августа.

Православная литературная премия имени святителя Макария присуждается за духовно-нравственные и патриотические произведения, представляющие ценность для отечественной литературы. К участию в конкурсе приглашаются авторы прозаических, публицистических, поэтических и краеведческих работ, вышедших отдельными изданиями или опубликованных в периодике не ранее 2020 года.

Вместе с произведением необходимо предоставить анкету. Все материалы принимают с 5 марта по 30 августа (включительно) по адресам: 656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова (2 этаж, приемная) и 659300, г. Бийск, а/я 72, Буланичев В.В.

С 1 сентября экспертная комиссия начнет знакомство с работами. Лауреаты премии будут определены простым большинством в результате голосования. Награждение лауреатов состоится 16 октября 2024 года: признанные достойными получат наградной знак, диплом и денежную премию.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8 (3852) 506-616 и 8-913-231-19-89.

Положение о конкурсе Анкета участника

Справка

Литературная премия имени святителя Макария, митрополита Алтайского, учреждена по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Барнаульского и Алтайского. Премия посвящена памяти святителя Макария (Невского) — просветителя Алтая, начальника Алтайской духовной миссии. Святитель Макарий Алтайский («Апостол Алтая» — как его называли за многолетние миссионерские труды, впоследствии митрополит Московский и Коломенский), сыграл значительную роль в развитии Алтайской духовной миссии и в деле просвещения алтайского народа. Учредителем Премии является Алтайская митрополия. Соучредители: журнал «Бийский Вестник» и Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова. В 2024 году конкурс проводится в шестой раз.

Взято отсюда.

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