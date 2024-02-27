Макрон: ЕС предоставит Украине дальнобойное оружие и, возможно, отправит войска

Макрон сообщил о создании коалиции по поставке Украине дальнобойных ракет и бомб

Консенсуса по отправке войск ЕС на Украину нет, однако исключать такую возможность в будущем нельзя, Франция готова помогать Киеву противостоять России до тех пор, пока это необходимо, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, о чем сообщает “Газета.ру”. В свою очередь в РФ высказали опасения о возрастающем риске прямого столкновения с НАТО.

Глава Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита по Украине в Париже допустил возможность отправки войск стран Евросоюза (ЕС) на Украину и предупредил, что западные страны готовы сделать все для того, чтобы “не дать России победить” в украинском конфликте.

По итогам саммита Макрон сделал заявление о создании новой коалиции по поставкам ракет Украине. Макрон заявил, что несколько европейских государств отправят на Украину “ракеты и бомбы среднего и большого радиуса действия”.

Французский лидер добавил, что по этому вопросу европейские страны достигли согласия и “полны решимости делать все необходимое и до тех пор, пока это необходимо”. При этом он отметил, что основным приоритетом остается передача Киеву боеприпасов.

“Главный приоритет — это боеприпасы. По этому пункту мы выразили готовность передать до конца все, что у нас есть”, — рассказал Макрон.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны Евросоюза и НАТО обдумывают возможность направить своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей

“Группа стран НАТО и ЕС обдумывают, что на базе двусторонних соглашений отправят на Украину своих военных. Мы проводим оценку безопасности и не можем запретить отдельным государствам заключать такие двусторонние соглашения с Украиной”, – заявил он журналистам после заседания правительства и Совета безопасности Словакии.

В ответ на это высказывание в Еврокомиссии заявили, государства-члены ЕС должны сами принимать решение о том, какой тип военной помощи предоставлять Украине. В самом НАТО по этому вопросу пока комментариев не давали.

В свою очередь Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.

“Последствия возрастания риска перехода конфликта в прямое столкновение НАТО с Россией могут быть самые непредсказуемые”, — заявил накануне глава делегации РФ в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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Взято отсюда