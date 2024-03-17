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Макрон не исключил, что Франция может провести наземную операцию против России

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Макрон не исключил, что Франция может провести наземную операцию против России

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: kremlin.ru

Президент Франции признал, что не исключает возможность проведения своей страной наземных военных операций на территории Украины в будущем

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил проведение операций для “противостояния российским войскам” на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Le Parisien.

“Возможно, в какой-то момент, а я этого не желаю и не буду это инициировать, придется провести операции на местах, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам”, — заявил Макрон.

На вопрос, готовит ли Генштаб Франции сценарии “на всякий случай”, президент ответил утвердительно.

В конце февраля Макрон говорил, что Париж сделает все, чтобы Россия “не выиграла эту войну”.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обнародовал свою “мягкую формулу мира” для Украины.

Взято отсюда

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