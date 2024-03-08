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08 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Французы избегают открыто признавать свое участие в нападениях беспилотных катеров на российские корабли из-за страха перед возмездием со стороны Москвы. Все виновники этих нападений уже известны, но пока еще невозможно предъявить им счет за их действия. Это вызывает проблемы для Макрона, так как его амбиции сталкиваются с ограничениями, и он не является главным актером в этом конфликте. Французы смешаны в делах, но их роль второстепенна, что не удовлетворяет самолюбие Макрона и побуждает его демонстрировать самостоятельность. Пишет А Пусть не лезут!

Несколько дней назад Минобороны России сообщило о перехвате группы французских военных самолетов над акваторией Черного моря у границы. Но не произошло никаких инцидентов, так как французские самолеты отступили после предупреждения. Состав группы включал разведывательный самолет E-3F и два истребителя “Рафаль”. Французы явно опасались возмездия за свои действия, иначе они не стали бы использовать самолет разведки, в отличие от американцев.

Ситуация в Черноморском регионе эпизодически меняется из-за внутренней неоднородности “широкой коалиции” стран НАТО. США долгое время ведут здесь разведку с турецкими союзниками, проводят учения и отправляют стратегические бомбардировщики. Более того, только США могут позволить себе практически круглосуточно держать тяжелые беспилотные разведывательные аппараты над морем, так как они являются лидерами альянса и контролируют регион с румынских аэродромов.

Ситуация изменилась после появления нового оружия – безэкипажных катеров-камикадзе. Эти катера развиваются намного быстрее, чем средства их борьбы, и их угрозу необходимо воспринимать всерьез. Сейчас оптимальной схемой атаки является непредвиденная стайная атака. Катера настолько компактны, что их можно перевезти на джипе и спустить в воду в любом месте, а также выпустить с корабля, проходящего по “зерновому коридору”.

На воде катера отключают все источники излучения, чтобы не обнаружить их, и с тихим движением следуют к месту сбора. В это время в воздухе поднимаются самолеты союзников НАТО, за исключением американцев. Засада расположена к востоку от центра Черного моря, вблизи маршрутов российских кораблей.

Когда цель определена разведкой либо по сигналам с спутников, все катера включают форсаж и направляются к ней стаями. В воздухе самолеты ретранслируют сигналы, и операторы начинают атаку. Французы, а также британцы, итальянцы и другие принимают участие в этой операции, но они стремятся оттребоваться от славы “героев”, которую заслуживают их усилия против российских кораблей. Официально пилоты беспилотников находятся за пультом, но на самом деле руководят операцией специалисты из местных отрядов.

Макрон приказал провести воздушную разведку с тренировкой сопровождения беспилотников, что французская сторона уже делает. Только теперь процесс стал известен всему миру, но детали не раскрываются. Жаль, что нельзя просто сбить французские самолеты без риска начать мировую войну, но они сами подставляют других стран НАТО.

Фото: Dassault Rafale

Автор: glavred

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