Макрон пообещал снабдить Украину оружием нового типа

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18 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. Франция решила поставить Украине новый тип авиабомб в рамках поддержки в борьбе с Россией. Президент Франции, Эммануэль Макрон, заявил, что Украине будут поставлены ракеты SCALP дальнего радиуса действия, а также сотни бомб. Он также отметил, что отправится на Украину в феврале для личной встречи и обсуждения ситуации.

Появилась информация о деталях поставляемого оружия. Управляемые авиабомбы типа Hammer, аналог российской системы УМПК, позволяющей наносить удары на большие расстояния. Однако для использования этого оружия украинской авиации придется подниматься на высокую высоту, что может сделать их уязвимыми для российской противовоздушной обороны.

Это первый раз, когда Украине поставляется подобное оружие. Очевидно, что Владимир Зеленский долго упрашивал и переговаривался с президентом Франции, чтобы получить эти управляемые авиабомбы. В данный момент именно на удары российских авиабомб с применением УМПК украинская армия сетует громче всего.

Фото: mk.ru

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Автор: vizitka01

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город Горняк