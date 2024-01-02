Макрон попытался унизить Россию в Новый год. Французы мгновенно взбунтовались. Горят машины

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01 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Эммануэль Макрон попытался унизить Россию в Новый год. Ничего не вышло – французы мгновенно взбунтовались против своего президента. По традиции горят машины. Пишет Царьград.

Как сообщает радио Sputnik, президент Франции Эммануэль Макрон попытался сделать антирусские настроения одним из главных пунктов своего новогоднего обращения к нации.

Именно страх перед “плохой Россией” должен, по мысли Макрона, способствовать укреплению Евросоюза и его русофобской внешней политики. И проявить свою готовность поддерживать киевских националистов в их борьбе против русских, считает Макрон, французы должны на выборах в Европарламент, назначенных на 2024-й:

В июне следующего года французским избирателям предстоит высказаться за укрепление европейского суверенитета. Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам.

Однако своим явным выступлением против России французский президент добился не повышения русофобии в обществе, но совершенно обратного эффекта. Практически ещё во время выступления Макрона его речь начали высмеивать в Сети.

Особое неудовольствие французов вызвало то, что национальный флаг за спиной Макрона был расположен так, что его почти не было видно. Зато флаг ЕС красовался на почётном месте. Кроме того, граждан страны позабавили бравурные заявления президента, за которыми не наблюдается реальных политических и экономических шагов. Ярким примером странной риторики Макрона является, к примеру, следующая фраза: “В 2027 году мы будем на 10 лет впереди, тогда как в 2017 году мы отставали на 10 лет”.

Связано ли это непосредственно с выступлением Макрона, судить сложно, однако практически сразу после его появления на экране в разных городах страны начались массовые уличные беспорядки с традиционным для Европы сжиганием автомобилей. В некоторых случаях полиции пришлось даже использовать вертолёты для наведения порядка.

ФОТО: LUC NOBOUT/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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горняк