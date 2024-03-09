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09 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Не улеглось ещё в обществе странное впечатление от слов президента Франции об отправке регулярных французских войск на Украину, как он снова выдал очередное воинственное заявление в адрес России. Как пишет Дзен-канал Metametrica.

Теперь Эммануэль Макрон счёл нужным напомнить всем своим европейским коллегам о том, что «пришло время не быть трусом» и «соответствовать истории». Отсылка к истории прозвучала из его уст достаточно забавно.

Ведь, если действительно обратиться к истории, то неминуемо можно натолкнуться на 1940-й год, когда французы проявили беспредельную трусость, и практически без боя сдали свою страну на милость гитлеровцев. При этом численность их армии была сопоставимой с вермахтом, а оснащение её артиллерией, танками и прочей военной техникой – превосходило противника.

Но немцам хватило всего 38 дней, чтобы оккупировать Францию. Хотя буквально перед этим предшественники Эммануэля Макрона тоже сыпали грозными и воинственными заявлениями о том, что «пришло время не быть трусом».

Недаром на церемонии подписания безоговорочной капитуляции Германии, в победном мае 1945-го, немецкий фельдмаршал Кейтель, увидев представителей Франции, искренне удивился, не удержавшись от восклицания: «Что, и эти тоже нас победили?».

Фото: molva33.ru

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Автор: vizitka01

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