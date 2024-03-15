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Макрон считает, что контрнаступление Украины прошло не так, как ожидалось

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Он отметил, что у Киева “есть пределы” относительно личного состава

Макрон считает, что контрнаступление Украины прошло не так, как ожидалось

Флаг Франции / Фото: unsplash.com

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что контрнаступление Украины прошло не так, как ожидалось. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в эфире телеканала France 2.

Он отметил, что ситуация, складывающаяся в последние недели, “сложная для Украины”. Макрон добавил, что у Киева “есть пределы” относительно личного состава.

“У украинской армии большие потери, у них есть пределы по снарядам и ракетам. Сейчас на 10 снарядов, выпущенных Россией, они отвечают одним”, – сказал французский лидер.

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