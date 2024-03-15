Артистка рассказала, выйдет ли она снова на сцену

15 марта 2024, 20:58109Написать комментарий

Сегодня в СМИ активно обсуждали, что певица MакSим ставит свою карьеру на паузу и приостанавливает концертную деятельность, а выступать продолжит лишь на корпоративах и то — под фонограмму. Через несколько часов после этих заявлений на связь вышла сама артистка.

MaкSим рассказала нашим коллегам из «СтарХита», что она действительно брала небольшую паузу из-за проблем со здоровьем, но уже вернулась в строй и вовсю выступает. А все заявления о приостановке концертов назвала вбросами.

— Подобные вбросы — дело рук бывших сотрудников, которые генерируют какую-то непонятную информацию, не имея на то полномочий. Речи о приостановке концертной деятельности или карьеры никогда не шло. Речь скорее шла о том, что в том количестве, в котором раньше, концертов в ближайшее время не будет, — успокоила фанатов певица. — Я и сама говорила об этом в интервью. Выступления надо ставить в соответствии со своими силами и возможностями. Но они будут — и билетные, и корпоративы, и различные публичные мероприятия.

Особенно развеселили МакSим слова о том, что теперь она будет петь под фонограмму. По ее словам, она выступает в живую даже тогда, когда лучше бы вместо нее пела запись.

— Вы сами видели некоторые видео в интернете, которые доказывают, что под фонограмму я не выступаю ни в каких ситуациях, — заявила МакSим. — Со мной всегда коллектив музыкантов — 12 человек, большая команда, мы работаем вместе много лет.

Напомним, что речь идет о концерте в Сочи, на котором артистка вышла на сцену пьяной, не смогла попасть в ноты и разочарованно покинула зал. Вскоре после этого стало известно, что МакSим лечится от алкоголизма. 13 июля артистка записала обращение к фанатам из рехаба.

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16.03.2024