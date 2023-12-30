Мальчик из Бийска получил подарок от Путина, о котором просил на прямой линии

Ребенок мечтал о радиоуправляемом вертолете

Кадр: Народный фронт Алтайского края

Семилетний мальчик из Бийска получил в подарок от президента Владимира Путина радиоуправляемый вертолет, о котором он попросил во время прямой линии. Об этом сообщили в телеграм-канале алтайского отделения Народного фронта.

“Свою просьбу главе государства Игорь писал из больницы. Из-за болезней ему много времени приходится проводить в больничных палатах. Но это не отняло у ребенка веру в чудо”, – рассказали активисты.

28 декабря к мальчику в гости пришла член регштаба Народного фронта и чемпионка Паралимпийских игр по лыжным гонкам Татьяна Ильюченко и вручила ему подарок от главы государства, а также пожелала исполнения и другой его мечты – стать пилотом.

Накануне мэр Барнаула Вячеслав Франк в рамках в акции “Елка желаний” подарил 16-летней школьнице набор книг о Гарри Поттере, а также том с произведения Пушкина и книгу “Барнаул – город трудовой доблести”, повествующую о трудовом подвиге барнаульцев в годы Великой Отечественной войны.

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