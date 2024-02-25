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«Мальчик, водочки нам принеси». А вы сможете пройти сложный тест по цитатам из «Брата» и «Брата-2»?

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Публикуем его в день рождения режиссера Алексея Балабанова

25 февраля 2024, 19:00112Написать комментарий

«Мальчик, водочки нам принеси». А вы сможете пройти сложный тест по цитатам из «Брата» и «Брата-2»?

Сегодня, 25 февраля, отметил бы свое 65-летие один из самых значительных режиссеров постсоветской России Алексей Балабанов. Многие его картины стали культовыми: «Брат» (18+), «Брат-2» (18+), «Про уродов и людей» (18+), «Война» (18+), «Жмурки» (18+), «Мне не больно» (18+), «Груз 200» (18+), «Морфий» (18+), «Кочегар» (18+).

Режиссер начинал карьеру на Свердловской киностудии. А его «Брат» и «Брат-2» прогремели на весь мир и разлетелись на цитаты, которые не теряют актуальности даже спустя четверть века. Интересно, хорошо ли помните их вы?

Мы составили 13 непростых вопросов: вам нужно восстановить пропущенные слова в легендарных фразах, которые прозвучали в этих двух фильмах. Спорим, что пройти тест без ошибок сможет только истинный фанат!

Обязательно почитайте интервью E1.RU с главным человеком в судьбе Алексея Балабанова — его вдовой Надеждой Васильевой. Она художник по костюмам в большинстве картин режиссера. Надежда Александровна рассказала, каким на самом деле был ее муж.

В 2020 году Первый канал выпустил документальный фильм «Найти своих и успокоиться», посвященный культовому режиссеру.

Взято Источник
25.02.2024

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