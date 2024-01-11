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Мальчика из алтайского села, получившего травму головы, отправят в клинику Рошаля

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У ребенка диагностировали внутричерепную травму и ушиб головного мозга

Мальчика из алтайского села, получившего травму головы, отправят в клинику Рошаля

Фото: t.me/incident22

В Алтайском крае 10-летнего мальчика, который несколько месяцев назад получил серьезную травму головы, отправят на самолете в Москву в клинику Рошаля, сообщает региональный Минздрав.

“Билеты забронированы в “Аэрофлоте” на 15 января. 11 января два билета медорганизация выкупает для сопровождающих врачей, еще четыре билета выкупает либо сама мама мальчика, либо ей поможет в этом одна из общественных организаций – вопрос решается. Для перевозки лежачего пациента нужно три места и место для мамы”, – рассказали в министерстве.

Сейчас с “Аэрофлотом” согласовывают перевозку необходимого оборудования. Также сотрудники Минздрава договариваются с департаментом Москвы о доставке мальчика из аэропорта в клинику Рошаля, где ребенка ждут 15 января.

Мальчик получил травму несколько месяцев назад при падении с велосипеда. Его госпитализировали в больницу в Михайловском районе, потом вертолетом – в барнаульскую больницу № 7. У ребенка диагностировали внутричерепную травму и ушиб головного мозга.

Ранее в соцсетях сообщили, что 10 января должно было начаться лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы, однако забронировать билеты не удалось.

В Минздраве подчеркнули, что больных в таком состоянии перевозит только “Аэрофлот”, оформление мест делается по официальному запросу.

новости Алтайский

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