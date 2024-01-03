Мальчики пинали лежащую девочку-сироту, а их мать стояла рядом и снимала на видео

Два брата неславянской внешности причинили девочке тяжкий вред здоровью

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Свердловской области двое подростков избили девочку и мальчика, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел днем 29 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле возле школы.

“Пострадавшей девочке, по предварительным данным, был причинен тяжкий вред здоровью”, – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам “умышленного причинения тяжкого вреда здоровью”. Следствие устанавливает всех очевидцев, проверяет подростков и выясняет все обстоятельства.

Как уточняет “Инцидент Нижний Тагил”, подростки – братья-пятиклассники неславянской внешности. Сначала они ударили мальчика, а затем ударили в висок 11-летнюю девочку-сироту и “пинали ногами до одури”. Отмечается, что мать братьев стояла рядом, поощряла их действия и снимала происходящее на видео.

“После жестокого избиения хрупкая, неконфликтная девочка-сиротка оказалась в больнице с сотрясением мозга и сильными болями в животе”, – рассказали в подробном материале об избиении.

По словам знакомых с ситуацией, братья держат в страхе весь класс. Примечательно, что когда девочка уже находилась в больнице они “назначили ей стрелку с угрозами разбить лицо”.

Горняк22



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