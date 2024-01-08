Маленькие горожане смастерили эко кормушки для птиц

Ребята из краевого детского экологического центра разместили кормушки в барнаульском парке «Арлекино». В акции «Добрая зима для птиц» поучаствовали 45 человек - дети и их родители.

«Каждый год я с нетерпением жду зиму, чтобы вновь мастерить кормушки для зимующих птиц. В прошлом году я делал бусы из разных орехов и фруктов, а в этом году готовил “печеньки“ для птиц. В зимний период, когда естественные источники пищи для птиц становятся недоступными, кормушка становится для них настоящим спасением», — рассказал девятиклассник Герман.

Отмечается, что экокормушки можно сделать самим: основа – это несоленое сало, а компоненты - разные зерна. Держится конструкция на джутовом шнуре.

Взято отсюда.

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