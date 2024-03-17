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Маленького экзотического зверька продают в Бийске за 150 тысяч рублей

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Маленького экзотического зверька продают в Бийске за 150 тысяч рублей

Это сенегальский галаго — полуобезьянка с большими глазами и добрым сердцем.

Источник фото: Авито

Сенегальские галаго обитают в Африке и являются едва ли не самыми многочисленными приматами на континенте. Длина тела — от 13 до 21 см, а длина хвоста – от 20 до 30 см.

Купить чудесных малышей предлагают на портале с объявлениями в Бийске. Цена «всего лишь» 150 тысяч рублей. Отмечается, что галаго родились 9 февраля этого года.

«Очаровательные маленькие полуобезьянки с большими глазками, посмотрев в которые вы влюбитесь в этих милейших существ с первого раза! Дружелюбные и любопытные, скучать вам не дадут», — заверяет автор объявления.

У зверьков мягкая пушистая шерстка и лапки без коготков. Продавец утверждает, что галаго просты в содержании и очень ласковые.

Взято отсюда.

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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