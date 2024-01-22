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Малинкович требует лишить главу ЛДПР мандата из-за предложения похоронить Ленина

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По его словам, вопрос с тем, где должен покоиться Ленин, уже решен

Малинкович требует лишить главу ЛДПР мандата из-за предложения похоронить Ленина

Фото: pxhere.com

Председатель ЦК партии “Коммунисты России” Сергей Малинкович заявил о том, что потребует лишить мандата главу ЛДПР Леонида Слуцкого. Его слова передает РИА Новости.

Ранее Слуцкий в 100-летие со дня смерти Ленина предложил захоронить его тело рядом с могилой матери.

“Партия направит в Государственную Думу РФ на имя господина Володина требование лишить депутата Слуцкого мандата в связи с его разжигающим рознь в обществе предложением перезахоронить Ленина”, – сказал Малинкович.

По его словам, заявления Слуцкого “противоречат курсу на консолидацию”.

Также Малинкович отметил, что вопрос с тем, где должен покоиться Ленин, уже решен.

новости Алтайский

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