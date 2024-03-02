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Малину будете ведрами собирать – что нужно обязательно сделать с кустами уже весной

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02 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Одной из самых богатых витаминами ягод является малина, поэтому многие садоводы выращивают ее на своем приусадебном участке. Но получить обильный урожай крупных ягод получается не у всех. Есть семь правил по уходу за кустами. Как пишет UssurMedia.

1. Нормируем побеги, вырезаем сухие оставляем пять штук на кусту.

2. Обрезаем верхушки до первой вызревшей почки.

3. Подвязываем. Крепим так, чтобы было расстояние между ветками! Куст будет лучше проветриваться и лучше будет созревать.

4. Рыхлим землю. Удаляем сорняки.

5. Удобряем. Можно внести органическое удобрение (компост, перегной). Можно мочевиной пролить.

6. Химическая подкормка. Готовим смесь:

– нашатырный спирт 40 г (спугнет всех вредителей, и подкормка хорошая);

– гумат калия (азот лучше усвоится);

– биотлин (обработка грунта от вредителей).

Такая смесь спасёт вас от малиновой мухи (галлицы). Проливаем грунт по 1 литру на куст.

7. Обрабатываем от болезней и вредителей баковой смесью стебли малины.

Фото: pokayadoma.ru

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Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

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