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Мало места для большого. Градосовет в Барнауле попросил урезать новый дом на 30%

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Эскизный проект на ул. Никитина, 1 Фото: Предоставлено разработчиком

Проект жилого дома на улице Никитина, 1 в Барнауле второй раз защищали на градостроительном совете. Архитекторы остались при своем мнении

Во второй раз компания “Век-Строй” пыталась защитить проект многоэтажного дома на ул. Никитина, 1 в Барнауле. Однако члены градостроительного совета заметили, что проект по-прежнему слишком большой для выбранного участка.

Напомним, компания “Век-Строй” запланировала построить 16-этажный дом на ул. Никитина, 1. В доме должна появиться подземная парковка на 44 машино-места плюс наземный паркинг еще на 12 машино-мест, коммерческие помещения, включая офисы, и 193 квартиры. Из них 118 однушек, 76 двушек и 15 трешек.

Источник

город горняк
горняк22

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