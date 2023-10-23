Эскизный проект на ул. Никитина, 1 Фото: Предоставлено разработчиком

Проект жилого дома на улице Никитина, 1 в Барнауле второй раз защищали на градостроительном совете. Архитекторы остались при своем мнении

Во второй раз компания “Век-Строй” пыталась защитить проект многоэтажного дома на ул. Никитина, 1 в Барнауле. Однако члены градостроительного совета заметили, что проект по-прежнему слишком большой для выбранного участка.

Напомним, компания “Век-Строй” запланировала построить 16-этажный дом на ул. Никитина, 1. В доме должна появиться подземная парковка на 44 машино-места плюс наземный паркинг еще на 12 машино-мест, коммерческие помещения, включая офисы, и 193 квартиры. Из них 118 однушек, 76 двушек и 15 трешек.

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