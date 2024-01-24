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Малый и средний алтайский бизнес стал активнее использовать факторинг ПСБ

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Малый и средний алтайский бизнес стал активнее использовать факторинг ПСБ

Рукопожатие Фото: Pixabay

ПСБ в Алтайском крае по итогам 2023 года увеличил в 1,7 раза объем факторингового портфеля для малого и среднего бизнеса

Наиболее востребован у предприятий региона классический продукт, также растет популярность агентского факторинга.

​Наибольший объем сделок в регионе зафиксирован в таких сферах как оптовая торговля продуктами питания, нефтепродуктами, химическая промышленность, а также грузоперевозки. ​

Надо отметить, что факторинг стал традиционным инструментом работы ПСБ с поставщиками зерновых культур, которым он особенно выгоден в связи с сезонностью деятельности.

Помимо этого, с начала 2023 года была существенно расширена клиентская база из числа компаний транспортной отрасли.​ В целом с начала прошлого года в рамках факторинговых услуг в Алтайском крае клиентская база банка увеличилась на 40%.

​”Алтайский бизнес видит в факторинге хорошую альтернативу традиционным инструментам финансирования. Возможность оборачивать денежные средства максимально быстро сегодня важна, поскольку в крае все больше производителей и поставщиков, работающих на условиях отсрочки платежа. Так, в этом году ощутимо возрос интерес к автофакторингу среди дистрибьюторов (китайской) специализированной техники и транспортных средств”, – говорит директор алтайского филиала ПСБ Ольга Ермолова.

По ее словам, ПСБ принимает решение о предоставлении финансирования в минимально короткий срок, а заявку клиенты могут подать онлайн. При этом пакет сопровождающих документов минимален.

​В 2023-м году ПСБ расширил линейку факторинга за счет появления таких направлений, как импортный факторинг, агентский факторинг, а также автофакторинг для застройщиков и нефтетрейдеров.

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Взято отсюда

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