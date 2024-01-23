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Мама, я в телевизоре. Жительница Барнаула попала в кулинарное шоу на «Пятнице» и выиграла деньги

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Участники соревновались не только в поварском мастерстве, но и в гостеприимстве

Мама, я в телевизоре. Жительница Барнаула попала в кулинарное шоу на «Пятнице» и выиграла деньги

Жители Барнаула снялись в популярном шоу «Гость у порога» на канале «Пятница». Четверо жителей краевой столицы ходили друг к другу домой и выясняли, кто лучше всех готовит и принимает гостей.

Шеф-повар Алексей Шефер представил алтайскую кухню на современный лад. Художница Яна Доня приготовила творческий ужин. Бизнес-вумен Анука Меликишвили накормила гостей блюдами грузинской кухни. Последняя участница — студентка Арина Бычкова готовила вкусности с алтайским медом.

Выиграла Анука Меликишвили. Она получила фирменную тарелку «пятничного» шоу и денежный приз. Точная сумма на сайте программы не уточняется.

«Гость у порога» — не первое кулинарное шоу с участием жителей краевой столицы. Так, в конце 2023-го на Первом канале показали еще одно — «Повара на колесах». В нем известные шеф-повара Антон Тихий и Кристиан Лоренцини приехали в Барнаул, чтобы, вдохновляясь историей и кухней города, приготовить блюда из местных продуктов

Взято Источник
23.01.2024

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