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Мама новосибирской школьницы, умершей от менингита, раскрыла подробности экспертизы

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В медицинской карточке пятиклассницы и мама девочки, и следователи заметили исправления, поэтому отправили документы на экспертизу. Ее результаты шокировали семью ребенка

Мама новосибирской школьницы, умершей от менингита, раскрыла подробности экспертизы

Стетоскоп / Фото: unsplash.com

Дело о смерти 12-летней Ангелины Вахненко в одной из больниц под Новосибирском приобрело новый поворот. Как сообщает “КП-Новосибирск”, в медицинской карточке пятиклассницы и мама девочки, и следователи заметили исправления, поэтому отправили документы на экспертизу. Ее результаты шокировали семью ребенка.

В апреле 2022 года девочке поставили в школе прививку от клещевого энцефалита, после которой она почувствовала недомогание. Ночью температура поднялась до 39 градусов – сбивали обычным парацетамолом, поскольку думали, что это реакция на прививку.

Следующие три дня девочке легче не становилось: сохранялась слабость, температура периодически поднималась. Только на четвертый день стало лучше. На следующий день пошла в школу, где ей стало плохо на уроке физкультуры. Бригада скорой помощи забрала в больницу девочку, которая на тот момент уже не могла ходить. По словам матери, врач, принимавшая их в медучреждении, не хотела госпитализировать ребенка. Они ставили ОРВИ и уверяли, что угрозы жизни нет. Через несколько часов девочка впала в кому, а через 12 дней – скончалась. Выяснилось, что у ребенка развился гнойный менингит.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ. В карточке обнаружились исправления: указано другое время поступления, а диагноз изменили с “серозного менингита” на “гнойный”. Разница в том, что при серозном ребенка можно было спасти.

Также скорректирована температура, а местами изменены результаты исследований. По словам мамы девочки, по делу проведут дополнительную экспертизу. Кроме того, один из медиков рассказал, что перед смертью девочка пришла в себя, еще час находилась в сознании и могла говорить. Женщину же убеждали, что наступила смерть мозга.

Горняк22

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