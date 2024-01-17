Еще в 2022 году местная администрация предлагала установить в доме пожарный извещатель с GSM-модулем. Однако семья отказалась от этого

В поселке Петровском Новосибирской области произошла трагедия: двое маленьких детей и их 42-летняя мама погибли при пожаре в частном доме 15 января. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание проводки, сообщает “КП-Новосибирск”.

О пожаре стало известно около 22.13, и уже через пять минут на место прибыл первый расчет пожарных. В это время стены бревенчатого дома уже горели, а крыша рухнула внутрь. Потушить огонь удалось через час, и внутри дома обнаружили тела погибших: матери, дочери и сына.

По словам местных жителей, в это время отец работал в соседнем поселке. Троих старших детей – 21-летнего и 18-летнего сыновей и 19-летней дочери – также не было дома. Семью описывают как благополучную: дочь ходила в первый класс и занималась танцами, сын посещал кружки и садик.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности трем и более лицам.

Ранее сообщалось, что 16 января в райцентре Краснощеково произошел пожар в деревянном частном доме. Спасатели эвакуировали 19-летнюю женщину и двоих детей трех и четырех лет, однако малышей спасти не удалось.

Взято отсюда