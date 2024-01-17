реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Мама с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме под Новосибирском

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Еще в 2022 году местная администрация предлагала установить в доме пожарный извещатель с GSM-модулем. Однако семья отказалась от этого

В поселке Петровском Новосибирской области произошла трагедия: двое маленьких детей и их 42-летняя мама погибли при пожаре в частном доме 15 января. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание проводки, сообщает “КП-Новосибирск”.

О пожаре стало известно около 22.13, и уже через пять минут на место прибыл первый расчет пожарных. В это время стены бревенчатого дома уже горели, а крыша рухнула внутрь. Потушить огонь удалось через час, и внутри дома обнаружили тела погибших: матери, дочери и сына.

По словам местных жителей, в это время отец работал в соседнем поселке. Троих старших детей – 21-летнего и 18-летнего сыновей и 19-летней дочери – также не было дома. Семью описывают как благополучную: дочь ходила в первый класс и занималась танцами, сын посещал кружки и садик.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности трем и более лицам.

Ранее сообщалось, что 16 января в райцентре Краснощеково произошел пожар в деревянном частном доме. Спасатели эвакуировали 19-летнюю женщину и двоих детей трех и четырех лет, однако малышей спасти не удалось.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Недвижимость и ЖКХ

В Барнауле продолжают бороться с гололедом

17.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку дорог и тротуаров

17.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайкрайстате заявили, что зарплаты выросли почти до 50 тысяч. А сколько получаете вы?

17.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле снова вырастут цены на проезд. Или нет? — Ответ мэрии

17.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае проиндексировали пособия. Сколько теперь получают матери-одиночки и военнослужащие

17.01.2024

 Новости Алтай

Молодого бийчанина подозревают в спонсировании терроризма. Он переводил деньги украинским военным

17.01.2024

 Новости Алтай

«Пишу жалобу — инсулин появляется». Жительница Барнаула с диабетом рассказала, как выбивает льготные препараты

17.01.2024

 Новости Алтай

Кандидат в президенты Борис Надеждин собирает подписи в Барнауле

17.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе — его проведет участница олимпиады в Сочи

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске