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Мамаев оказался в центре скандала из-за дебоша на борту самолета в Дубай

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Мамаев оказался в центре скандала из-за дебоша на борту самолета в Дубай

Павел Мамаев Фото: smotrisport.tv

По словам Мамаева, он не устраивал дебош в самолете, а просто спокойно попросил коляску для ребенка у бортпроводников. Экс-футболист утверждает, что криков и матов не было

В Сети обсуждают слухи о дебоше, якобы устроенном экс-футболистом сборной России Павлом Мамаевым на борту самолета, летевшего из Москвы в Дубай. Утверждается, что он с криками и нецензурной бранью отказался покидать воздушное судно из-за того, что бортпроводники не принесли ему быстро детскую коляску. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что после того как пассажиры сели в самолет, стало известно о его технической неисправности и вылет перенесли на более позднее время. Сам Мамаев рассказал журналистам, что самолет тронулся и совершил экстренную остановку, после которой стало ясно, что он не полетит. Пассажиров попросили покинуть борт.

“Мы с супругой и маленьким ребенком сидели на втором ряду в бизнес-классе. Сразу приняли решение поехать домой, потому что у нас ребенок и это ночной рейс. Решили вернуться домой, отдохнуть и принять дальнейшее решение. <…> Что касается криков и матов, я уже три-четыре года не матерюсь. Какие крики? Смысл? Мы просто спокойно попросили коляску, а когда спустились в автобус, нам туда ее принесли”, – заявил спортсмен.

При этом, несмотря на заявление Мамаева, журналисту Telegram-канала Mash он ответил на вопрос о скандале в грубой форме. Экс-футболист нецензурно высказался в сторону корреспондента, который встретил его в аэропорту, а его жена пригрозила разбить телефон, отказавшись от комментариев. Видео с их разговором опубликовали в Telegram-канале.

Напомним, что Павел Мамаев уже не раз являлся участником скандалов. Так, в 2018 году они вместе с братьями Александром и Кириллом Кокориными и Александром Простасовицким избили водителя ведущей Первого канала, подрались с главой департамента Минпромторга Денисом Паком, а также ударили по лицу гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Компанию осудили на полтора года, и в сентябре 2019 года Мамаев и Кокорин вышли на свободу, уехав из колонии на Gelenvagen.

Взято отсюда

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