реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Марафон передачек? Рассказываем, в каком СИЗО будет сидеть Блиновская и какие там условия

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Женщины в Москве содержатся только в одном изоляторе

Марафон передачек? Рассказываем, в каком СИЗО будет сидеть Блиновская и какие там условия

Замоскворецкий суд Москвы ужесточил Елене Блиновской меру пресечения и отправил под стражу в следственный изолятор. MSK1.RU поговорил с правозащитниками о том, в какое СИЗО доставят блогера и что там ее ждет.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

При этом другие правозащитники и адвокат «королевы марафонов» Наталья Сальникова отмечают, что Блиновская может оказаться в другом изоляторе — СИЗО-5 «Водник».

Касательно него на «Яндекс.Картах» уже 34 отзыва, и также сервис не показывает среднюю оценку. В одном из последних автор комментария жалуется на работу изолятора:

— СИЗО-5 полный крах: помещение для приема передач не отапливается, узнать информацию практически невозможно. Такое впечатление, что родственники отбывают наказание, а не осуждённые, — написала Ирина.

— Но неужели так сложно нормально сканировать ответ на письмо. Ждете ответ, а вам приходит такая неразборчивая писанина, потому что весь текст очень плохо отсканирован, — рассказал пользователь сервиса с ником vvimori.

Впрочем, как и у предыдущего, встречаются и положительные отзывы:

— Никому не пожелаю туда попасть, но девушки, которые работают на приемке передач, очень душевные и человечные, — сообщила Елена Лукина.

— В этом СИЗО работают очень хорошие и понимающие люди! Ни разу не нагрубили, всё объясняют довольно понятливо. Спасибо вам за вашу доброту, — добавила Olesua.16.

Когда женщину привозят в СИЗО, ее помещают в карантин до 10 дней, рассказала Меркачева. Там у нее берут анализы на инфекционные заболевания и делают флюорографию. Только после этого ее определяют в камеру.

Обычно это общая камера, но может быть сразу маломестная. В случае же с Блиновской, по словам Меркачевой, ей может быть комфортно в большой камере, потому что она «очень коммуникабельная».

— Ее будут все слушать с утра до вечера, она им там будет рассказывать всё то, что рассказывает своим подписчикам, — считает Меркачева.

Вместе с этим, уточняет правозащитница, Блиновская может столкнуться и с проблемами, оказавшись в камере с «маргинальными» женщинами, что повергнет ее в шок. Также блогера могут сразу отправить в спецблок, в котором есть круглосуточное видеонаблюдение, контроль, собственная охрана. В нем в разное время содержали врачей, нескольких известных представителей шоу-бизнеса и профессора.

Если говорить о переполненности СИЗО, то в женском ситуация лучше, уверены правозащитники — слишком много людей обычно в мужских изоляторах. В СИЗО-6 Меркачева была последний раз в конце 2022 года, и тогда, по ее словам, там оставалось около 10 свободных мест.

— У них там порядка 1000 человек содержалось, скорее всего, так же и осталось. Они придумали новый способ борьбы с перелимитом, и отправляют людей до апелляции в другие регионы, — заключила Меркачева.

Елену Блиновскую, подозреваемую в уходе от налогов, задержали утром 27 апреля 2023 года на погранпункте Красная Горка в Смоленской области, она пыталась пересечь границу с Белоруссией. В понедельник, 22 января 2024-го, ей ужесточили меру пресечения и отправили в СИЗО.

Взято Источник
23.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Дорожная служба Барнаула усилит обработку тротуаров от наледи

23.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

Дорожная служба Барнаула усилит обработку тротуаров от наледи

23.01.2024

 Новости Алтай

За чак-чаком и айраном. Из Барнаула запускают прямые рейсы в Казань

23.01.2024

 Новости Алтай

В Бийске «Тойота» влетела в горку снега и перевернулась. Посмотрите, что стало с машиной

23.01.2024

 Новости Алтай

На тысячу меньше: в Алтайском крае продолжает падать рождаемость

23.01.2024

 Новости Алтай

На Алтае мужчина пойдет под суд за случайное убийство: он выстрелил в 14-летнего мальчика

23.01.2024

 Новости Алтай

«Всё чистенько и аккуратненько»: зачем директор барнаульского зоопарка сыплет кофе на дорожки

23.01.2024

 Новости Алтай

В Шишковке пройдет вечер французской музыки: идем слушать Джо Дассена

23.01.2024

 Новости Алтай

На Павловском тракте из окна выпал мужчина: все подробности

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске