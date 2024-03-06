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Маралы попали в объективы фотоловушек в высокогорье Алтайского заповедника

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Маралы попали в объективы фотоловушек в высокогорье Алтайского заповедника

В тайге еще держится настоящая зима

Накануне в объективы фотоловушек, установленных в высокогорье Алтайского заповедника, попали маралы, сообщает на своей странице в социальных сетях Алтайский биосферный заповедник. 

Благородные маралы Фото: Фото: Алтайский биосферный заповедник https://vk.com/altzapovednik

Несмотря на приход весны, в тайге все еще держится двухметровый снежный покров. Однако благородным оленям он не доставляет хлопот.

Благородные маралы Фото: Фото: Алтайский биосферный заповедник https://vk.com/altzapovednik

Они ловко пробираются через него в поисках пропитания и забираются на самые высокие горы. 

Благородные маралы Фото: Фото: Алтайский биосферный заповедник https://vk.com/altzapovednik

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Взято отсюда

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