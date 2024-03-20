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Марии Раковой дали 5 лет колонии: что известно об уроженке Алтайского края

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Экс-замглавы Минпросвещения Марию Ракову приговорили к 5 годам колонии за мошенничество

Марии Раковой дали 5 лет колонии: что известно об уроженке Алтайского края

Мария Ракова родилась и училась в Алтайском крае. Фото: Минпросвещения РФ

Московский суд приговорил бывшего заместителя главы Минпросвещения Марину Ракову к пяти годам лишения свободы. Ее признали виновной в хищении около 50 млн рублей, выделенных на образовательные программы, и устройстве на работу «мертвых душ».

Мария Ракова родилась в Алтайском крае в городе Горняк. Закончила барнаульскую гимназию №74. Как ранее сообщала «Комсомолке» директор учебного заведения, там Марию помнят, как активистку и медалистку. Отмечали ее и за оригинальное мышление, хорошее знание математики и литературы.

После школы Мария окончила в 2002 году Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, училась в Алтайской академии экономики и права. Ее карьера стремительно пошла вверх – Ракова стала заместителем министра Просвещения России, а после заняла важный пост в крупном банке.

Но в 2021 году Мария Ракова стала фигуранткой дела о мошенничестве. Речь шла о хищении денежных средств при выполнении госконтрактов, которые Минпросвещение заключало с Фондом новых форм развития образования. Еще один эпизод правонарушений связан с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения в ИОН РАНХиГС. Кстати, своего гражданского мужа Стеценко и помощника Саака Мария также фиктивно трудоустроила в Фонд новых форм развития образования.

В итоге Никулинский суд Москвы приговорил Марию Ракову к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщает «Интерфакс». Также бывшая чиновница должна будет выплатить штраф в 900 тыс. рублей и 2,5 года ей нельзя будет занимать государственные должности. Ранее фигуранты дела возместили ущерб в 65 млн рублей.

Вице-президент Сбербанка стала фигуранткой дела мошенничества с госконтрактом

Взято отсюда
20.03.2024

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