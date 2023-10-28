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Мария Бутина: «Людей, которые оказались в ситуации преследования, стало больше»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

На Алтае впервые показали спектакль «Тюремный дневник».

Его поставили по одноимённой книге уроженки Барнаула Марии Бутиной. Полтора года, что она провела в американской тюрьме, легли в основу сюжета. В интервью «Вестям» Мария Бутина рассказала, что в Барнауле встретится со студентами. Фонд её имени помогает людям, которые попали в беду за рубежом, кто столкнулся с дискриминацией по признаку гражданства, национальности. По мнению Марии, в современных условиях стало больше людей, которые оказываются в ситуации преследования. Тем не менее, благодаря дипломатам и президенту удаётся возвращать наших граждан из американских тюрем. Самое страшное для человека, попавшего в аналогичную ситуацию, если о нём забудут в его родной стране.

Анастасия Соловьёва

новости Алтайский

Взято отсюда

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