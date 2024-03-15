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Пластиковые окна в Горняке

Мария Горбань похвасталась стройной фигурой в крошечном бикини

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Подтянутую фигуру Горбань поддерживает занятиями спортом и правильным питанием. Актриса отметила, что также важно не забывать пить воду

Актриса Мария Горбань опубликовала на своей странице в соцсетях фотографию в черном бикини. Звезда сериала “Кухня” позировала в черном купальнике напротив зеркала.

“Столько красивых картинок с Бали… оставлю их тут”, – написала артистка.

Актриса признавалась, что при росте 172 сантиметра весит 52 килограмма. Фигуру она поддерживает правильным питанием, занятиями йогой и пилатесом. При этом у Горбань двое детей, и во второй раз она стала матерью в августе 2021 года.

Горбань отмечала, что быстро восстановиться после родов ей помогла генетика. По словам поклонников, уже из больницы она вышла в идеальной форме, передает “Газета.ru”.

Ранее сообщалось, что российская певица Наталья Подольская снялась в черном купальнике и показала шикарные виды с 22-го этажа пятизвездочного отеля в Дубае.

* Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда

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