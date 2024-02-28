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Мария Кожевникова рассказала о серьезных проблемах со здоровьем после родов

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Мария Кожевникова рассказала о серьезных проблемах со здоровьем после родов

Мария Кожевникова Фото: vk.com/makozhevnikova

Недавно Кожевникова признавалась, что во время беременности набрала 30 килограммов. После родов четвертого ребенка она весила 91 килограмм. Сейчас актриса не теряет оптимизма и контролирует питание

Звезда “Универа” Мария Кожевникова призналась, что у нее возникли проблемы со здоровьем после четвертых родов. Врачи диагностировали у нее предиабет, сообщает “Газета.ru”.

“К сожалению, несмотря на то, что я не испытываю проблем с собственным отражением в зеркале, после сдачи анализов врачи очень встревожены моими показателями. Поэтому лишний вес – вопрос не красоты, а здоровья! Наше тело лишними кг показывает, что внутри что-то не так, это сигнал… В общем, у меня предиабет”, – написала актриса на своей странице в соцсети, отметив, что диабет у нее в маловероятной зоне риска.

Кожевникова пока не приступила к лечению и планирует установить себе на плечо датчик непрерывного мониторинга глюкозы.

Взято отсюда

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