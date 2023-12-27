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Мария Прусакова поздравила «особенных» детей и воспитанников детдома с Новым годом

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Мария Прусакова поздравила «особенных» детей и воспитанников детдома с Новым годом

26 и 27 декабря депутат Госдумы, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова вместе с депутатом Алтайского краевого Заксобрания Татьяной Грошевой поздравили с наступающим Новым годом «особенных» детей из общественной организации «Солнечный круг» и воспитанников Барнаульского центра помощи детям

Уже второй новогодний праздник Мария Прусакова и Татьяна Грошева поздравляют сладкими подарками детей с синдромом Дауна, родителей которых объединяет барнаульская организация «Солнечный круг». Организация дает поддержку родителям «особенных» детей, помогает ребятам реализоваться в творчестве, спорте и жить полноценной жизнью. А на следующий день депутаты посетили в Индустриальном районе воспитанников Барнаульского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Здесь работает один из лучших педагогических коллективов города, преобразивший учреждение фактически в детский дом семейного типа. – Уже третий год мы с депутатом АКЗС Татьяной Грошевой приезжаем к ребятишкам на праздники, чтобы порадовать их игрушками и гаджетами, всем, что так любят дети. Под Новый Год каждому взрослому хочется стать немного Снегурочкой или Дедом Морозом, которые исполняют заветные детские желания, – поделилась впечатлениями Мария Прусакова после посещения Центра помощи детям. – И нам с Татьяной подарили по волшебному снеговику, которых детки сделали сами. Так что уверена, что в 2024 все мои желания точно исполнит волшебный снеговик!

Взято отсюда.

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