МИД РФ Фото: vk.com/mid

Представитель российского МИД отметила, что Лондон не фокусируется на действительно важных вопросах. Она указала на пропажу принцессы Уэльской

Представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о “сворованных выборах” в РФ. Она посоветовала обратить внимание на пропажу Кейт Миддлтон, передает “Царьград”.

В своем выпаде в сторону России Шаппс заявил, что “Путин своровал выборы, но он не украдет Украину”.

“Великобритания будет работать с союзниками, чтобы остановить воровство за счет увеличения общей помощи Украине. Как показывает история – мы должны остановить диктаторов и автократов, иначе они продолжат воровать еще больше”, – сказал министр.

Также в заявлении британского посольства было сказано, что у России якобы нет законных оснований проводить выборы на территории Крыма и Новороссии, так как они “принадлежат Киеву”.

Захарова в свою очередь отметила, что Россия ничего не крала, а наоборот, не отдала своего. Она отметила, что Великобритании стоит искать Кейт Миддлтон.

Многие жители Великобритании задаются вопросом, где сейчас находится принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Несколько месяцев назад она перенесла операцию на брюшной полости, что вызвало тревогу в обществе. Отмечается, что недавно она опубликовала фото с благодарностью за поддержку, однако на снимке заметили признаки фотошопа.

Ранее Захарова прокомментировала слова шефа Пентагона о войне России с НАТО. Она предположила, что это может быть прямой угрозой и назвала его слова безумием.

Взято отсюда