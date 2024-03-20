Марину Ракову приговорили к 5 годам колонии за хищение более 50 млн руб

Похищенные средства были выделены из бюджета в том числе на образовательные программы. Марина Ракова родилась в Алтайском крае в семье педагога и работника прокуратуры. После окончания гимназии в Барнауле она уехала в Москву, где поступила в МГТУ им. Н. Э. Баумана. После отчисления из «Бауманки» Марина поступила в Алтайскую академию экономики и права.

С 2014 по 2018 год Ракова работала в Агентстве стратегических инициатив, где руководила проектным офисом по созданию детских технопарков «Кванториум». Под ее руководством был открыт 51 «Кванториум» в 37 регионах России, где проходили обучение 47 тысяч детей.

В октябре 2018 года председатель правительства Дмитрий Медведев назначил Марину Ракову заместителем министра просвещения. В этой должности до 2020 года она администрировала национальный проект «Образование». В 2020 году Ракова стала вице-президентом Сбербанка, главой дивизиона «Цифровые образовательные платформы». На этой должности она проработала до октября 2021 года.

Марина Ракова была арестована сотрудниками полиции в октябре 2021 года за неделю до этого у нее дома и на работе прошли обыски. Следователь вызвал Ракову на допрос, но она исчезла. Дома у бывшей чиновницы силовики застали следы экстренных сборов. МВД объявило ее в федеральный розыск по подозрению в причастности к совершению крупного мошенничества. На тот момент Ракова являлась вице-президентом Сбербанка.

Спустя неделю она сама пришла в полицию, где была сразу же задержана. Также был задержан и ее гражданский муж Артур Стеценко, гендиректор ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Тверской районный суд Москвы отправил обоих под арест. После ареста Марина Ракова не признала вину.

После того, как экс-чиновница находилась несколько месяцев в СИЗО по подозрению в мошенничестве, Тверской суд изменил ей меру пресечения на запрет определенных действий. Выйдя из изолятора, Ракова вернулась на работу в Агентство стратегических инициатив на рядовую должность. И вот финал: 5 лет колонии.

Взято отсюда.

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