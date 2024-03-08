Мария Захарова поздравила женщин с 8 Марта и показала свою новую песню

Исполнила композицию Любовь Успенская

Тюльпаны / Фото: pxhere.com/ru/photo/1358975

Представитель МИД Мария Захарова поздравила женщин с 8 Марта, опубликовав свою новую песню. Пост она разместила в своих соцсетях.

“Для каждого из нас этот день ассоциируется с чем-то своим: весной, любовью, детством, семьей, цветами или всем вместе”, – рассказала она. Захарова продолжила, что “буквально накануне вышла песня” с ее словами “Сила моя со мной!” – написала Захарова, приложив ссылки на композицию.

Она также рассказала, что вдохновилась на написание песни для Любови Успенской после разговора с ней.

По словам Захаровой, слова, которые стали основой для будущей композиции, во время беседы произнесла сама Успенская.

горняк



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