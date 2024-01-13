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Марк Коньков, расправившийся со сверстницей 8 лет назад, вышел на свободу

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Марк Коньков, расправившийся со сверстницей 8 лет назад, вышел на свободу

28 августа 2015 года Марк Коньков позвал 16-летнюю Карину, с которой дружил, к себе домой, а потом изрезал ее ножом

Сын новосибирского бизнесмена Марк Коньков в день своего рождения расправился с 16-летней сверстницей Кариной, которая ему доверяла. Спустя восемь лет и три месяца он вышел на свободу, сообщает КП-Новосибирск.

Марк Коньков запомнился неописуемой жестокостью. Он был из обеспеченной  семьи и дружил со сверстницей – Кариной Залесовой. На свое 16-летие Марк позвал Карину к себе домой. В тот день взрослых не было дома, и, когда Карина приехала, Марк изрезал ее ножом. То, что увидели потом эксперты, не подлежит описанию. А Коньков, вероятно, наслаждался убийством и впоследствии описывал его по телефону приятелю.

Сначала районный суд на время следствия отправил преступника под домашний арест, но после резонанса его все-таки отправили в камеру. Впоследствии за убийство с особой жестокостью суд приговорил его к 9 годам лишения свободы.

В конце 2023 года этот срок истек. Полностью девяти лет не прошло, поскольку зачлось время, проведенное в следственном изоляторе. 

– В колонии он получил 99 взысканий! Он стоит на учете, как склонный к суициду и членовредительству, – рассказал источник КП-Новосибирск. – По характеристике колонии, на путь исправления не встал.

Ни Коньков, ни его родители так и не заплатили родителям Карины по гражданскому иску.

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Взято отсюда

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