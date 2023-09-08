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Маркировки на вредной еде могут появиться в России

ГОРНЯК2201 mins

Для определения такой еды будут пользоваться рекомендациями ВОЗ

Фото: pxhere.com

В России могут начать маркировать вредную еду в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Об этом сообщают “Известия”.

Предположительно, на лицевой стороне продукта будут размещать особое обозначение, чтобы показать потребителю, что в продукте превышена норма вредных веществ или калорий.

Маркировка может появиться на бургерах, картофеле фри и прочих продуктах, приготовленных во фритюре, сладкой газировке и других. 

Также отмечается, что в перечень социально значимых заболеваний могут внести ожирение.

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